رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبيرة حقوق إنسان أممية ترحب بقرار المحكمة البريطانية فى قضية شاميما بيجوم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:17 ص
شاميما بيجوم
شاميما بيجوم
أ ش أ
طباعة
رحبت فيونولا نى نيولاين المقررة الخاصة الاممية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية خلال مكافحة الارهاب بالحكم الذى صدر اليوم عن محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بشأن السماح لشاميما بيجوم التى غادرت المملكة المتحدة الى سوريا كقاصر للانضمام إلى داعش بالعودة إلى ديارها للطعن فى حرمانها من الجنسية البريطانية.

وقالت المقررة - فى بيان لها فى جنيف - إن المواطنة هى بوابة من خلالها يمكن دعم الحق فى الحصول على حقوق أخرى ومن دونها يكون الأفراد معرضين بشدة للضرر، وأشارت إلى أن حظر الحرمان التعسفى من الجنسية هو حق أساسى بموجب القانون الدولى ويمثل حماية اساسية للافراد ونوه البيان إلى أن بيجوم كانت قد حرمت من جنسيتها فى فبراير 2019 من قبل وزير الداخلية آنذاك وأن الإجراء اتخذ بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1981.

وأشادت المقررة الخاصة بمحكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة لادراكها الأهمية الأساسية والمطلقة للحق فى المشاركة المجدية فى الإجراءات التى تحرم الشخص من جنسيته واضافت ان استقلالية مراجعة المحكمة وتفكيرها ذو قيمة وكذلك استعدادها للسماح بالتدخل فى مجال حقوق الانسان واقرارها بأهمية القانون الدولى لهذه الاجراءات.

ونوه البيان إلى أن المقررة الخاصة تدخلت فى هذه القضية بسبب ما وصفه بالعواقب الوخيمة التى لا يمكن اصلاحها والمتمثلة فى حرمان امرأة من الجنسية بينما كانت قاصر عندما سافرت الى سوريا ووصفت المقررة شاميما بيجوم بأنها طفلة ربما تمت تهيئتها على الانترنت ولم يكن لها صفة ذات مغزى للمشاركة في الاجراءات القانونية التى تحرمها من الجنسية.

وذكر البيان ان بيجوم كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما غادرت المملكة المتحدة الى سوريا وتزوجت من مقاتل مزعوم لداعش حيث أنجبت طفلين بينما كانت قاصرة والثالثة بعد أن بلغت الثامنة عشرة من العمر وقد لقى ثلاثة أطفال حتفهم وتوفى الطفل الثالث أثناء احتجازهما فى مخيم الهول فى شمال سوريا.

وأعربت المقررة عن قلقها العميق من شاميما من بين نساء واطفال اخرين يتحدثون عن بقائهم فى مخيم مكتظ وفى ظل ظروف غير انسانية ومهينة تصل الى حد التعذيب بموجب القانون الدولى وحيث حقها فى الحياة تحت تهديد مستمر.

واشارت المقررة الاممية الى ان العودة العاجلة للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم واعادتهم الى أوطانهم من مناطق النزاع هى الاستجابة الوحيدة المتوافقة مع القانون الدولي لحالة حقوق الإنسان والوضع الانسانى والامنى متزايدة التعقيد والتى يواجهها هؤلاء النساء والرجال والأطفال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بـ«التعليم» تلقوا رشوة 1.4 مليون جنيه

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد العيد بأيام قليلة

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. "داهتمها قوة لتنفيذ الأمر"

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. "أستعيد شبابي بهذه القبلات"

"إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24".. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تحذير فيروس كورونا: متى قد يكون السعال أمرًا خطيرًا؟

استطلاع: ثلث العاملين في لندن لن يعودوا للعمل حتى أعياد الكريسماس

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
د. محمد عفيفي
إبراهيم باشا.. البطل الفاتح
المزيد

الثقافة

«حارس القرية».. ورشة حكي ببيت ثقافة دهب

ورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار

وزيرة الثقافة تشهد استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافي (صور)