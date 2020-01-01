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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى 22 حالة كورونا بالوادى الجديد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:14 ص
محمد الزملوط
محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تعافى 22 مواطنًا وخروجهم من مستشفيات العزل، ليصبح بذلك إجمالي أعداد حالات التعافي 319 حالة منذ بداية الأزمة، كما تم تسجيل 9 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 510 حالات منذ بداية الجائحة.

وأشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ124 مواطنًا من المخالطين للمصابين، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة "السكر - الضغط - الأورام -الفشل الكلوي - أمراض القلب" سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وشدد المحافظ على ضرورة حرص المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وفى سياق متصل حذرت المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

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