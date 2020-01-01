غلق تقاطع طريق المنصورية مع الرماية بالجيزة.. تعرف على التحويلات

أعلنت محافظة الجيزة إغلاقًا كليًا لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، وذلك لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى غد السبت، على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا فقط طوال فترة الأعمال.ويأتي ذلك في ضوء الإعمال الإنشائية والخاصة بمشروع (طريق الفيوم ـ طريق المنصورية)، حيث تقوم الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبري "البرنسيسة" الجديد، الكائن أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية، بتركيب أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه.تحويلات الطريقونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد وضعت تحويلات مرورية لتيسير الحركة أمام المواطنين للقادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل، حيث يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 م، ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحه دوران تم استحداثها، ثم استكمال السير إلى شارع البرنسيسة، ثم الاتجاه يمينا إلى طريق إسكندرية الصحراوي، أو استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج ـ السلام ـ المؤسسة) والدخول يمينا تجاه ميدان الرماية.وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.