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ترودو: اتفاق كندى أمريكى على إبقاء الحدود مغلقة حتى 21 أغسطس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:18 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن، المسؤولين الكنديين والأمريكيين اتفقوا على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أغسطس.

وجرى فرض الحظر على السفر التقديري لأول مرة في مارس وتم تمديده كل شهر منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية التمديد الأخير في 21 يوليو.

وقال ترودو - في تصريحات للصحفيين - "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تمديد الإجراءات الحدودية الحالية لمدة شهر واحد حتى 21 أغسطس، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع جيراننا الأمريكيين للحفاظ على سلامة الناس على جانبي الحدود".

وتعفي الإتفاقية، بصيغتها الحالية، تدفق التجارة، وكذلك العمال الأجانب المؤقتين وعمال الرعاية الصحية الحيوية مثل الممرضات الذين يعيشون ويعملون على جانبي الحدود، بينما لا يزال السياح والزيارات عبر الحدود محظورة.

وهذا هو التجديد الرابع لقيود الحدود منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا، ويأتي مع استمرار حالات كوفيد-19 في الإرتفاع في الولايات المتحدة.

واستقر منحنى الوباء في كندا، وأعيد فتح معظم البلاد في ظل الإحتياطات الجارية فيما وصف بأنه الوضع الطبيعي الجديد في المستقبل المنظور.

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