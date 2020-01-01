كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

لم تكن أجمل الأفلام والمسلسلات في تاريخ السينما المصرية من نصيب أصحابها منذ البداية.بعضها كان مكتوبًا لفنانين آخرين ليقوموا بأداء أدوار البطولة، لكن «ظرف ما» يقود الجميع إلى انقلاب الأمور، فيذهب الدور إلى آخر.أحيانًا، يذهب بسبب العند، أو عدم ملائمة الدور في البروفات، وغالبًا، تنتهي الأمور بالشجار، ثم الندم على ضياع دور «تاريخي».أبرز الأدوار، التي كانت ستذهب إلى أحمد زكي، لكن عادل إمام اقتنصها منه، كانت في فيلمي «الإرهابي» و«الحريف».كان دور الإرهابي مكتوبًا لزكي، الذي بدأ الاستعداد والبروفات وحده، حتى يتمكن من تشخيص الدور، لكنه فوجئ بخبر في الصحف عن «توقيع عقد الإرهابي مع عادل إمام».الحريف أيضًا كان من نصيب زكي في البداية، وبالفعل، أقام عدة جلسات مع محمد خان، مخرج الفيلم، للقيام بشخصية فارس، لكن عند زكي كان السبب في ضياع الدور.طلب منه خان ألا يحلق شعره حتى يصبح مناسبًا للدور، فعانده وحلق شعره، ما دفع خان لمنح الدور لعادل إمام.رد أحمد زكي ببطولة فيلم آخر كان عادل إمام مرشحًا له في البداية، وهو «البيه البواب». نشرت عدة صحف تفاصيل المفاوضات والاتفاقات مع الزعيم للقيام بالدور، لكن «ورق الفيلم» انتهى في النهاية إلى أحمد زكي، الذي كان دور «الشيخ حسني» في فيلم الكيت كات على وشك أن يستقر بين يديه.ما لا يعرفه أحد أن أحمد زكي كان المرشح الأول للدور، حسب رغبة المخرج داود عبد السيد، الذي كان يراه أفضل من يقوم بدور الشيخ حسني، لكن خلافات مالية عطلت المشروع، فذهب إلى محمود عبد العزيز، الذي كان أجره أقل كثيرًا من زكي في ذلك الوقت.الغريب أن أحمد زكي أكثر من خسر أدوارًا مهمة.. كان على وشك القيام بها، إلا أنها ذهبت إلى نجوم آخرين في النهاية.أبرز الأفلام «الكرنك».. كان البطولى المطلقة الأولى للفتى الأسمر، الذي يعاني تنمر النجوم به، لولا رفض موزع الفيلم، الذي لم يره وجهًا جذابًا في شبابيك التذاكر، وعلى واجهات السينمات، أسمر وليس وسيمًا ولا رومانسيًا، فلماذا يقدم دورًا كبيرًا كهذا؟قال الموزع ساخرًا: هل ده واحد ممكن يحب سعاد حسني؟وفي النهاية، توافق الجميع على نور الشريف، بدلًا من زكي.الفيلم الثاني هو «بطل من ورق».مخرج العمل رشَّح أحمد زكي لأداء شخصية «رامي قشوع»، أشهر شخصيات ممدوح عبد العليم، لكن زكي رفض الاتفاق: «أنا عملت فيلمين كوميديين مؤخرًا، وعندي حنين للأعمال الجادة»، فذهب الدور إلى عبد العليم.