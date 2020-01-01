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توك شو

عز العرب: 3 رسائل من لقاء الرئيس ومشايخ القبائل الليبية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:49 ص
لقاء الرئيس ومشايخ
لقاء الرئيس ومشايخ القبائل الليبية
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، احتوى على أكثر من رسالة.

وأوضح "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن أول هذه الرسائل أن الهدف الأساسي للجهود التي تبذلها القاهرة بقيادة رئيس الجمهورية في الأزمة الليبية، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده والأجيال القادمة من أبنائه.

وأضاف أن الرسالة الثانية التي وجهها الرئيس السيسي، خلال لقائه اليوم، هي ضرورة أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة، وأن مصر ليست طامعة في أي شيء بليبيا.

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة هي أن مصر تلبي نداء الليبيين، حيث دعا البرلمان الليبي مصر إلى التدخل والتصدي للعدوان التركي، الذي تمثله ميليشيات الوفاق وبعض التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن مصر تتعامل مع ليبيا ككل وليس من هدفها تقسيمها، مشيرًا إلى أن خلخلة بنية الدولة الوطنية خلال آخر 10 سنوات في ليبيا أوصلها إلى الفوضى التي تعيشها، ومن ثم فإن الرئيس السيسي شدد على أهمية استئصال الجماعات الإرهابية منها، حيث حاولت استنزاف ثروات الدولة.

وأكد، أن التدخل الخارجي في ليبيا من تركيا، يهدف إلى دعم الإرهاب في الدولة الليبية، بينما مصر تهدف إلى تأمين حدودها مع ليبيا بطول 1200 كيلو، والاستجابة للمؤسسة المنتخبة الوحيدة في الداخل الليبي وهو البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأشار إلى أن مصر لا تتأخر فيما يتعلق بتدريب وتسليح أبناء الشعب الليبي، نظرًا لأن هذه الزيارة تعكس العلاقة التاريخية الممتدة والمتينة بين القبائل الليبية وقطاعات واسعة من المجتمع المصري.

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