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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 1002 من كورونا في إسنا (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:09 ص
عزل إسنا
عزل إسنا
هدى الأمير
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حققت مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم، أعلى معدل للتعافي في مصر ليبلغ إجمالي أعداد المتعافين ١٠٠٢ حالة تعافٍ حتى الآن.

وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى شهدت، اليوم، تعافي دفعة جديدة من المرضى بلغ عددهم ٢٦ مريضًا من بينهم مرضى مسنين والبعض الآخر يعاني من أمراض مزمنة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن المستشفى نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافٍ على مستوى الجمهورية، مقارنة بالأعداد الصادرة من مستشفيات العزل الأخرى، كما أن المستشفى أجرت أعلى عدد من عمليات الولادة القيصرية، حيث أجرى الفريق الطبي 16 عملية ولادة تمت جميعها بنجاح.

وأشار «فتحي» إلى تراجع أعداد المصابين بالشكل الذي ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك وجود أماكن غير شاغلة بالمستشفى، إلا أن ذلك لا يرادفه على الإطلاق انتهاء الوباء، مشددًا على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبُعد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الكثير من التمسك بالإجراءات الاحترازية، لما سيثمره ذلك من انخفاض تدريجي لأعداد المصابين.

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