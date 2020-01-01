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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: لا نستطيع تحديد مصدر عدوى كورونا في إسرائيل

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من استمرار ارتفاع معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال نتنياهو: "لا نستطيع تحديد مصدر للعدوى في حالات الإصابة بكورونا في الوقت الحالي، وبالتالي لم نتمكن من تحديد بؤر الوباء"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المعدلات الحالية للإصابة بكورونا غير منطقي، موضحا أن الوضع الحالي للجائحة لديهم غير طبيعي.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسجيل 1898 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44188 حالة، و377 حالة وفاة، منذ بداية أزمة انتشار كوفيد-19، في شهر فبراير الماضي.

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