كاتب صحفي: تركيا تعتمد على مرتزقة سهل هزيمتهم في ليبيا

قال أشرف أبوالهول، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد المشايخ والقبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي يؤكد أن مصر قادرة على حل الأزمة الليبية.وأضاف «أبوالهول»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لما جبريل» ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن ما حدث اليوم في لقاء السيسي بالقبائل يعزز فرص العودة للمفاوضات بين الأطراف الليبية والتركية.وأكد أن تركيا إذا أرادت أن يكون الأمر أصعب فعليها إرسال قوتها، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى شهور حتى تستطيع العبور بقواتها، لذلك ركزت اعتمادها اليوم على مرتزقة يحملون أسلحة خفيفة لن تصمد أمام القوة الليبية والمصرية.وأشار إلى أن المعركة من القريب محسومة تمامًا لصالح من ستكون، ومن دون أي خسائر للجانب الليبي.