حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 17 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أوالاطراف الفاعلة.عاطفيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة وتصرف بهدوء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.