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سياسي

ننشر الأسماء النهائية لقائمة «الشيوخ» لقطاع غرب الدلتا

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:29 م
انتخابات
انتخابات
أشرف لاشين
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حصلت «الدستور» على أسماء مرشحي القائمة الوطنية «في حب مصر» عن الدائرة الرابعة والأخيرة التي تضم (قطاع غرب الدلتا) لانتخابات مجلس الشيوخ وتضم ١١ حزبًا سياسيًا وهى: (أحزاب مستقبل وطن، الوفد، المصرى الديمقراطى، حماة وطن، الشعب الجمهورى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية والحرية المصري)، بأوراق مرشحي القائمة.

وجاءت أبرز الاسماء كالتالى:
محمد رشاد عثمان محمد، عن حزب مستقبل وطن.
محمد صبري محمد ابو ابراهيم، عن حزب مستقبل وطن.
ايهاب محمد محمود ابو كليله، عن حزب مستقبل وطن.
احمد شعبان حسين السيد، عن حزب التجمع.
باهر محمد امين،عن حزب الشعب الجمهوري.
هند محمد ممدوح حنفي، عن حزب مستقبل وطن
دينا محمد نبيل هلالي عن حزب الحريه المصري
محمد وجيه عبد الله عن حزب مستقبل وطن.
وليد محمود ابراهيم، عن حزب مستقبل وطن.
محمد اشرف محمود حلمي، عن حزب مستقبل وطن.
سمير السيد احمد عن حزب مستقبل وطن.
وجيه رشدي يس، عن حزب مستقبل وطن.
سعيد اسماعيل ضيف الله حسين، عن حزب الوفد
هبه مكرم كامل شاروبيم، عن حزب مستقبل وطن.
صالح سلطان حسن منصور،عن حزب مستقبل وطن.

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