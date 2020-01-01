«المصري» للفكر والدراسات: الجيش المصري قادر على سحق المرتزقة والميليشيات

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر قادرة على إحداث تغييرات على المسارات السياسية والعسكرية في ليبيا.وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لما جبريل» ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن مصر لديها عدة سيناريوهات للوصول إلى حل سلمي حول القضية الليبية، لكن إذا تم تجاوز والتعدي على الخط الذي رسمناه بسرت والجفرة، سنتدخل للحفاظ على أمننا القومي، وأمن واستقرار الشعب الليبي كما طلب منا.وأكمل: «ستحاول تركيا حشد بعض الميليشيات، لكن لا يمكن لهذه الميليشيات والمرتزقة ومسلحين الإخوان، أن تهزم جيشا نظاميا وقويا مثل الجيش المصري».وأكد: «الحل السياسي والسلمي هو الحل الأمثل الذى تميل مصر إليه، ولا نريد الحل العسكري إطلاقًا، لكن إذا تم الأمر فإننا نستطيع حسم هذه المعركة بشكل بسيط وفي وقت قياسي».