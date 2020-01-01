حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 17 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعًا استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزنًا في خياراتك.عاطفيًا: مشاكل طارئة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّك حتمًا تتمكن من معالجتها بأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم.صحيًا: لا ترفض دعوة الأصدقاء إلى مشاركتهم في نشاطات رياضية، فهي مفيدة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.