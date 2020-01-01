حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 17 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية.عاطفيًا: كثرة التعاطي باستخفاف مع الشريك قد تفضي إلى عواقب سيئة، وهذا لن يكون في مصلحتكما على الإطلاق، بادر إلى المعالجة فورًا.صحيًا: تتجاوز مرحلة دقيقة كادت تلزمك الفراش طويلًا لو لم تقصد الطبيب في الوقت المناسب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.