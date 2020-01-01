رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة: الجزيرة خلقت لتعمل ضد مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:21 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
سناء إسماعيل
طباعة
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن قناة الجزيرة القطرية خلقت لتعمل ضد مصر، حيث تنشر أخبارا كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد مصر، ولم تترك عدوًا لمصر إلا ودعمته واستضافته على شاشتها، وقادت حملات تشويه ضد الجيش المصري والرئيس السيسي.

وأضافت وهبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، في فقرة "الهري"، أن قناة الجزيرة سلاح مخابراتي هدفه نشر الفوضى والتدمير، كما أنها تتاجر بالقضية الفلسطينية، بينما تستضيف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل دائم.

وتابعت أن هدف الجزيرة أحقر ما يكون، ألا وهو هدم الوطن، حيث كانت منحازة وتشمت في مصر في ملف سد النهضة، موضحةً أنها كالثعبان الذي يبخ سمومه في كل مكان لتدمير مصر، حيث تخدم الغزو التركي في ليبيا، وفتحت مكتبًا لها في إثيوبيا لخدمتها.

وأوضحت أن الجزيرة شيطان يستهدف مصر، هي منصة الإخوان الأولى، وتزيف الحقائق وتضحك على الناس، وللأسف البعض يصدقون، ومنذ سنوات لا تفعل شيئًا إلا أنها تركز مع مصر، وهي منبر الأكاذيب والشائعات والفيديوهات المفبركة".

وشددت على أن الجزيرة قادت حملات ضد الجيش المصري بعد ثورة 30 يونيو، حيث وصفت الإرهابيين بالثوار والمتمردين واستضافت رموز الإرهاب وقدمتهم في ثوب المعارضين، وذلك لأنها تدعمهم.

وأشارت إلى أن الجزيرة استخدمت كل أساليب التزييف والتزوير ضد المشروعات الاقتصادية المصرية، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة حربها ضد الإرهاب، موضحةً أن منهجها قائم على فعل أي شيء لنشر الذعر في مصر، حيث لا ترغب في استقرارها، ما يجعلها تنشر الفيديوهات.‎

موضوعات متعلقة

«شكري» لنظيره الإيطالي: التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا تهدد المنطقة

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

«صائد الطيور».. 8 معلومات عن عمر طه خطيب أمينة خليل

الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بـ«التعليم» تلقوا رشوة 1.4 مليون جنيه

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

استمرار الانخفاض.. «الصحة»: 53 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

سر رفض محرم فؤاد نسبه إلى موسيقار الأجيال

سر المشخصاتي.. هكذا استعد أحمد زكي لأدوار البواب والضابط وطه حسين

اعترافات بوسي عن أدوار الإغراء.. «لهذه الأسباب لا أصلح لمشاهد العري»

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تحذير فيروس كورونا: متى قد يكون السعال أمرًا خطيرًا؟

استطلاع: ثلث العاملين في لندن لن يعودوا للعمل حتى أعياد الكريسماس

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
د. محمد عفيفي
إبراهيم باشا.. البطل الفاتح
المزيد

الثقافة

«حارس القرية».. ورشة حكي ببيت ثقافة دهب

ورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار

وزيرة الثقافة تشهد استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافي (صور)