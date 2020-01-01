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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ريال مدريد بطلاً للدوري الاسباني للمرة الـ34 في تاريخه
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:16 م
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توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز اليوم على فياريال في الجولة الـ37 من عمر الليجا على ملعب دي ستيفانو.
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