سر رفض محرم فؤاد نسبه إلى موسيقار الأجيال

"في الثامنة لحنت أول أغنية لي كان اسمها "يا أحلى البنات، كلهم يا بنت شيخ البلد"، ويبدو أنني ولدت في قلب عصر الفن الغنائي، وعندما بدأت الغناء كان مثلي الأعلى محمد عبد الوهاب، وموسيقى سيد درويش، وبعد تخرجي من معهد الموسيقى، لم أكن أغني لأي أحد، كنت أقدم أغاني خاصة والتي لحنها لي محمد الموجي وعبد العظيم محمد، وطوال حياتي لم أغن أغنية أداها مطرب قلبي".تحدث الفنان محرم فؤاد عن بدايته الفنية قبل أن يشتهر شهرته الواسعة من خلال فيلم "حسن ونعيمة"، وذلك في حواره بجريدة "الحياة" عام 1999.لم يساند أحد الفنان محرم فؤاد في بدايته إطلاقًا، فكان يستند على موهبته واجتهاده ودراسته، بجانب الفنانين الذين آمنوا بموهبته وفنه كالمنتج والمخرج حسن رمزي، والموسيقار محمد عبدالوهاب، والمخرج بركات، وحلمي رفلة.الاسم الحقيقي للفنان الراحل هو "محرم حسين"، وحكى عن اختياره لاسمه الفني "محرم فؤاد"، وقال إنه هو بنفسه الذي اختاره من بين 30 اسمًا.طرحت على الفنان الراحل أسماء عديدة ليختار من بينها اسمًا فنيًا، وكان من بينها محرم عبدالوهاب نسبة للموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أنتج له فيلم "حسن ونعيمة"، وطرح عليه اسم "محرم بركات" نسبة للمخرج بركات، لكنه اختار أن يكون اسمه محرم فؤاد، والذي شجعه على أن يلحق "فؤاد" باسمه أنه رأي فيه العظمة، قال "اسم فؤاد جليل جدًا وعظيم، وفؤاد يعني القلب، وأيضًا اسم الملك فؤاد، ومن لا يفتخر بالملك فؤاد".