محافظ الغربية: تراجع المخالفات في الكافيهات والمطاعم بشكل كبير

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المخالفات في الكافيهات والمطاعم تراجعت بشكل كبير بعد الحملات اليومية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظة، معقبا: "الحمد الله المخالفات بتقل.. الأول كان فيه حالة لا مبالاة وهزار ولكن بعد ذلك تراجعت المخالفات".وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصدر قرارًا بمنع بيع الشيشة، وفي حال ضبط أحد المحال وهو يبيعها يتم مصادرتها على الفور.وتابع: "بنصادر الشيشة من المحالات التي تبيعها الآن.. لأن بيعها يؤدي إلى استخدامها ونعمل على منع أي شئ يسبب الضرر للمواطنين".ولفت محافظ الغربية، إلى أنه تم توجيه بائعي الشيشة إلى وضعها في المخازن لحين انتهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والسماح باستخدامها.