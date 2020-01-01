«حارس القرية».. ورشة حكي ببيت ثقافة دهب

حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على تعزيز القيم الإيجابية للنشء، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء؛ نظم بيت ثقافة دهب ورشة حكى قصصي للأطفال بعنوان "حارس القرية" تأليف إبراهيم عزوز الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل، قدمتها مسئولة الطفل بالموقع، حيث تناولت القصة أهمية الشجاعة في الدفاع عن الحق متطرقة لحب الوطن والانتماء إليه.ونفذ قصر ثقافة شرم الشيخ ورشة مواهب للأطفال بعنوان "إعادة تدوير للمجسمات" تدريب رباب فاروق، والتى قامت بتعريف المواهب كيفية إعادة تدوير الخامات غير المستغلة بالمنزل، وإعادة تحويلها إلى شيء نافع مثل تابلوه ورد، باستخدام خامات بسيطة.وفي جانب عروض الأونلاين، قدم قصر ثقافة طور سيناء عرض لفرقة كورال أطفال القصر، تضمن فقرة موسيقية بعنوان "ماشى بنور الله" للشيخ سيد النقشبندي، أداء موسيقي للفنان أسامة زين العابدين مدرب فريق الكورال.