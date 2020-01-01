رضوان: مصر تمتلك مقومات فتح أسواق جديدة في أفريقيا

قال المهندس محمد حسين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية، إن التوجه إلى الترويج للمنتجات المحلية سيساهم في زيادة الصادارت المصرية.وأضاف رضوان لـ"الدستور"، أنه من المهم والضروري اتباع أساليب جديدة للترويج للسلع والمنتجات المصرية في ظل الأزمة الموجودة حاليا بسبب كورونا، لافتا إلى أن مصر لديها المقومات التي تجعلها تسيطر على الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا.جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.