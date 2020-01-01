الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بالإرهابيين على الحدود الغربية في 6 سنوات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكر بوضوح إنه يخطئ من يظن أن الصبر تردد أو ضعف، ولكن هذا سمة الكبار والقيادة الرشيدة، فإذا كان هناك ما يقتضي الحفاظ على الأمن القومي فأي وسيلة تحافظ عليه فهي مفعلة بالتأكيد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الخطاب السياسي الذي أكد عليه الرئيس السيسي واضح جدًا بأنه بات هناك شرعية أن تحافظ مصر على أمنها القومي، مؤكدًا أن القوات المسلحة دمرت 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية مع ليبيا كانت محملة بالإرهابيين خلال الست سنوات الماضية.وبالنسبة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، أشار راضي إلى أن الموقف معقد وهناك عوامي كثيرة وتضارب مصالح، شأنها شأن الأزمات الأخرى الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن المسار السياسي يأخذ وقتًا طويلًا إذا كان هناك تدخل خارجي.