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مصر

«تحيا مصر بالتعليم»: نظام امتحانات الثانوية غير الموحد صعب التطبيق

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:44 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
ريم محمود
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علقت منى أبوغالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، على حديث وزارة التربية والتعليم حول عقد امتحان غير موحد للثانوية ٢٠٢١.

وقالت "أبوغالي"، في تصريح لـ"الدستور": "القرار يحتاج شروطا معينة لتحقيقه، ولا بد أن يكون الامتحان متعادلا في جميع الجزئيات، وللأسف عندنا مستشاري المواد بعيدين كل البعد عما يتم تدريسه في المدارس للطلاب".

وقالت منى أبوغالي: "فكرة أن الامتحان يكون غير موحد ليست سيئة لكن تطبيقها هو الأزمة الحقيقية".

واستكملت: "عندنا امتحانات موحدة لكن للأسف نجد في بعض اللجان أو المحافظات منتهى التسيب والإهمال والغش الجماعي ولجان أخرى التشدد فيها يؤدي إلى توتر الطلاب دائما، ولا توجد مساواة ولا عدل حتى في الظلم وطلبه كثر يتضررون من هذا الوضع".

واختتمت تصريحها: "الأفكار المطروحة شكلا جيدة جدا لكن تنفيذها للأسف هو المشكلة".

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