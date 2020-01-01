تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم النزول بالحد الأدنى لمجموع درجات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، إلى ٢٤٠ درجة على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية بالأماكن الشاغرة، وذلك لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠م.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغني، أن موافقة المحافظ على تنسيق المرحلة الثانية جاءت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وتحقيق رغباتهم وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.وأكد على أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالصف الأول الثانوي العام وفقا لهذا القرار (النزول بعدد الدرجات المقررة والمسموح بها)، التقدم بالأوراق المطلوبة حسب الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية الخمس، على أن تكون مدة التقديم عشرة أيام من تاريخ الإعلان.