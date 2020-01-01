ضبط عاطل قتل آخر طعنًا بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بقتل آخر بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما ببولاق الدكرور.تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.