كنيسة العذراء بالخصوص تستقبل الأنبا باخوم في زيارة رعوية

زار مساء اليوم، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار، للأقباط الكاثوليك بالخصوص.وتأتي الزيارة الرعوية للأنبا باخوم، تبعًا للزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.وتخللت الزيارة الرعوية ترأس الأنبا باخوم القداس الإلهي بمشاركة الأب يونان شحاتة راعي الكنيسة، وحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم، وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.