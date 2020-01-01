سر المشخصاتي.. هكذا استعد أحمد زكي لأدوار البواب والضابط وطه حسين

كان الفنان أحمد زكي يصاب بأمراض الشخصيات التي يجسدها في أفلامه، فهو يعيش أحزانها وأحلامها وطموحاتها، خاصة الشخصيات الفنية المركبة.اعترف الفنان الراحل أحمد زكي في حوار تلفزيوني أجراه عام 1993، أنه أصيب باكتئاب شديد بعد تجسيده لشخصية زوجة رجل مهم، قال: "الشخصية دي تمرض أي ممثل يعملها"، أما الأفلام التي خرج منها بحالة نفسية أقل إحباطًا وحزنًا فكانت شخصيته في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي".ويتأثر الفنان الراحل بغالبية أفلامه نفسيًا وجسمانيًا يقول: عندما شاهدت فيلم زوجة رجل مهم قلت "أنا ماشي كده ليه؟"، وفيلم "شادر السمك" الناس كانت بتقولي انت تخنت، وفي "فيلم "البرىء" برضه كانت مشيتي غريبة، لكن تقمصي للشخصيات يكون بدون قصد مني، فعندما تعرض عليَّ الأعمال وأقوم بدراسة الشخصية، أدخل في حالة هذه الشخصية تلقائيًا بعد ما أحسها، وأتحرك وأعيش كما شعرت بها، وبعد خروجي من موقع التصوير، وانفصالي عن الشخصية أشعر كأني طفل، عدت لأحمد زكي الشخص الذي غبت عنه مثلًا لمدة 10 ساعات وقت التصوير.وحكى الفنان الراحل عن كواليس تصوير فيلم "البيه البواب"، وقال: "في أول أيام التصوير كنت قاعد على العمارة وماسك السيجارة، وناسي شكلي، لابس لبس البواب، ومستني الكاميرا لما تتظبط ويصوروني، فدخل واحد وبصلي باستغراب وقال: مصيبة إيه دي هم كل شوية يجبولنا بواب شكل".وفي مسلسل "الأيام" الذي جسد فيه الفنان أحمد زكي شخصية الأديب طه حسين، يروي عنه ويقول: "كنت راجع من دبي، فلقيت الناس كلها بتتكلم عن الأيام، الأيام، فرحت التلفزيون، لقيتهم بيقولولي أهلا يا طه، فبعد ما خلصت البروفة لقيتهم بيقولولي إنت هتعمل مسلسل الدكتور طه حسين".عرض العمل الدرامي "الأيام" على عدة فنانين، أمثال نور الشريف، عزت العلايلي، في الوقت الذي كان الفنان محمود ياسين قد انتهى من مسلسل "قاهر الظلام"، فاعترض جميع الفنانين لهذا السبب، فوضعت قائمة من التلفزيون بأن يكون الفنان الذي يجسد الشخصية من فناني الصف الثاني، فوقع الاختيار على الفنان أحمد زكي، واقترحت عليه اللجنة أن يشاهد مسلسل "قاهر الظلام" لكنه رفض قائلًا: "أنا هعمل المسلسل من دماغي".والتقى الفنان أحمد زكي بالدكتور محمد حسن الزيات الذي كان رافضًا بشدة "ده اللي هيعمل طه حسين"، وسأل "زكي": "إنت عملت إيه يابني قبل كده".وطلب المخرج يحيى العلمي من الفنان أحمد زكي أن يستفهم عن كل التفاصيل التي يحتاجها عن العمل من "الزيات"، فسأله الفنان عن الراحل: "كيف كان يضحك الدكتور طه حسين، وكيف كان يبكي؟، قولي نكتة قالها طه حسين، أنا عاوز أعرف عن طه حسين الإنسان بعيدًا عن الكتب".كان الجميع يرفض تجسيد أحمد زكي لشخصية الأديب طه حسين، إلا أن المخرج يحيى العلمي شجع أحمد زكي الذي بدأ العمل على المسلسل من خلال استعانته بمدرس للغة العربية، ودراسة تفصيلات سيكولوجية الأشخاص فاقدي البصر إلى أن توصل للإلمام بشخصية طه حسين، ونجح في النهاية وحقق العمل الدرامي صدى كبير.