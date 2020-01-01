«العودة مبكرا».. شرطة إسرائيل توجه طلبا لسارة نتنياهو خشية المظاهرات

طلب جهاز الشرطة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، من سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العودة إلى منزلها في وقت مبكر الليلة، من اجتماع تحضره خارج مدينة القدس المحتلة.وأوضحت شرطة الاحتلال أن الطلب الموجه لزوجة نتنياهو جاء بسبب تنظيم الإسرائيليين مظاهرات ضد رئيس الوزراء، أمام مقر إقامته، حسبما نشر موقع "0404". الإسرائيلي.ويتطاهر المئات من الإسرائيليين أمام مقر إقامة نتنياهو، ضد الفساد الحكومي، والفشل في إدارة ملف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وحذر جهاز الشرطة الإسرائيلي من اندلاع أي اشتباكات أو عنف خلال تلك التظاهرات.وأعلن نتنياهو، أمس الأربعاء، تخصيص منح مالية للإسرائيليين، سواء أفراد أو أسر، خاصة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد