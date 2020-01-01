زيزيت سالم تكتب: ما إن تطأ قدم الإنسان أي مكان فإنه يفسد

رواية "فساد الأمكنة" هي العمل الروائي الأول للكاتب "صبري موسى" والتي حصلت على جائزة الدولة التشجيعية، وقد نشر لصبري موسى من قبل خمس مجموعات قصصية وكتابين من أدب الرحلات، ورحلة صبري موسى من أدب الرحلات الى الأدب الروائي كانت من خلال انتقاله من استخدام ضمير المتكلم في الزمن الحاضر الى ضميري الغائب والمخاطب في الزمن الماضي، فجعلنا نرى الأحداث كلها في لحظة واحدة، سواء وقعت في الماضي أو الحاضر أو تقع في المستقبل، فأدب الرحلات كان جسر العبور من كتابة القصة القصيرة الى كتابة الرواية .وأهمية هذه الرواية أنها لم تحصر نفسها في دائرة المدينة والقرية، بل وسعت دائرة الاهتمام الى مكان من نوع فريد وخاص بطبيعته وناسه، تلبستهم الصحراء بأسرارها وثعابينها ومناجمها الغنية بالتلك والذهب .يقول الكاتب أنه أمضى ليلة في جبل الدرهيب في ربيع عام 63 وولدت بذرة الرواية في تلك الليلة، ثم زار الدرهيب بعد ذلك بعامين، خلال زيارة أبي حسن الشاذلي فشعر أنه بحاجة الى معايشة هذا الجبل وقبائل المنطقة لمدة عام على الأقل حتى يجمع مادة روايته ثم أمضى سنتين في كتابتها، أي أنه استغرق ست سنوات ليخرج لنا هذه الرواية التي لا تزيد صفحاتها عن مائة وستين صفحة .يكتب الكاتب قصة نيكولا الذي لا وطن له، المهاجر من روسيا الى اسطنبول، غريبا عن اللغة والعادات، شخصية مهزوزة ومتناقضة، تحاول الحصول على سلامها النفسي فتغرق في هواجسها، في سن الثلاثين استقر في احدى المدن الايطالية حيث عمل أجيرا في مطعم، فأغوته ايليا ابنة صاحب المطعم بعد ست ساعات فقط من استلامه العمل، وتزوجته وحاولت أن تستبقيه في وطنها ايطاليا وحرضته على قتل والدها ليخلو لهما الجو والمقهى، وأنجبت منه طفلتها ايليا الصغرى لترغمه على البقاء ـ لتسمره في الأرض وتثقل أجنحته عن الطيران ـ على حد قولها ، لكن نيكولا انتصر على رغباتها وتركها هي وابنته وراءه ملبيا النداء الغامض نحو المجهول في سبيل المغامرة وارتياد آفاق جديدة، عجزت الزوجة والابنة أن يستبقياه بمكان يعج بالحياة، فهرب من كل انتماء ليستبقيه مكان تهرب منه الحياة، مكان صخري وناري يحول الناس الى صخور، رحلة غريبة مع صديقه ماريو مهندس التعدين الايطالي حيث الصحراء الشرقية بحثا عن الدهب ثم مادة التلك في جبل الدرهيب .يفقد نيكولا طريقه في الصحراء لمدة خمسة أيام بحثا عن الذهب الي استغرق عامين في استخراجه، والذي استعاره أيسا ليباركه جده المعبود "كوكا لوانكا" الذي أمضى عمره في كهف داخل الجبل الأبيض، وتحول جسمه بفعل الزمن وكثرة العبادة الى صخرة تنبت حولها أشجار مقدسة بينما انطلقت روحه تحفر القمم وتفجر منها ينابيع الماء .عثر عليه أيسا في طريقه للعودة مع الذهب وأنقذه من موت محقق، واكتسبه أخا وصديقا وتجلت عمق هذه العلاقة بينهما بعد أن مشى أيسا على النار ليثبت صدقه وبراءته، فزحف اليه نيكولا وأمسك بقدميه يحتضنهما كأنهما اختزنتا لهب الجمرات لتخرجانه في صدره بجوار قلبه، وعندما التهم البئر أيسا وهاجت الحيات عل فوهة البئر اعتراضا على اقتحام خلوتها، انكسر قلب نيكولا وأخذ يتصوره في كل المواقف التي رآه فيها وكأن أيسا ذاب بالمكان كما فعل جده .ولأن نيكولا بدأ رساما وحاول كتابة الشعر فهو اعتمد اعتمادا جوهريا على الصورة، وأجاد لعبة الكلمات وأعاد ترتيبها وتشكيلها بحيث تبدو جديدة وغير مستهلكة، ولأن فن السينما استهواه، فكتب عددا من السيناريوهات مثل "قنديل أم هاشم" "البوسطجي" "الشيماء" "رغبات ممنوعة" ، فإن تصوير المشهد لديه بصورة فنية كان جزءا من الصياغة ولب العمل الفني بالرواية، كما في مشهد صيد جنية البحر "حيث يكون الماء منبسطا كمرآة صماء شديدة السكون، وبينما الرجال مستغرقون في الصيد، اذا بشعر عروس البحر طافيا يلتمع، يتومج في السكون كنغمة فطرية رائعة، يجد أحد الصيادين نفسه منجذبا اليها، يقاوم ويقاوم ثم فجأة يلقي بنفسه عليها، فيلتف شعر العروس المصنوع من أسلاك الذهب حوله وتغوص به الى عالمها، فيعود الرجال ولا يعود هو أبدا" .ومشهد العرس وزفاف عبد ربه كريشاب على عروسة البحر الميتة "حيث تتحقق رغبات عبد ربه في الانتقام من عروسة البحر التي اختطفت أخاه وابن عمه وابن خاله، حين تسببت تفجيرات بعض شركات البحث عن البترول تحت ماء البحر الأحمر في مقتل إحدى عرائس البحر وسحبها المد حتى وصلت أمام عبد ربه، فيجد نهايته السعيدة حين يطلب منه الملك ومرافقيه أن يدخل على عروسه ويضاجعها أمامهم، فيفعل ذلك وينتهي الى الجنون، ولا يحظى بشرف ادعاؤه أنه من اصطادها بل يسرق الملك منه هذا الشرف وتوضع العروس في متحف الأحياء المائية ويكتب عليها أن صاحب الجلالة هو من اصطادها" .ومن المشاهد الجميلة السينمائية أيضا مشهد صيد الاستاكوزا، "فالاستاكوزا سريعة وقوية، لكن الضوء يربكها ويشل حركتها، فما يكاد يسقط على جسدها الفسفوري الضوء الكربوني لمصباح عبد ربه وأبشر حتى يفعل الاشعاع فعله فترتبك خلاياها وتتشبث بالقاع الرملي بأطافها المتعددة المحيطة بذيلها وتنصب أشواكها كحراب تحمي جسدها العاجز فتكون في تلك الحالة عمياء غشي الضوء منافذ أبصارها، فينقض عليها عبد ربه بيده الخشنة من أعلى ويتخلل أطرافها بأصابعه ويجذبها من الماء محاذرا ذيلها القوي الذي يضرب الهواء في محاولة للخلاص" ، مشاهد كلها حس فني وتصويري وسينمائي جدير بالاعجاب والتقدير .وحينما قدَّم نيكولا ابنته مرغما الى ملك خليع يغتصب الصبايا في ليلة ماجنة نظير هدايا عينية لا تتساوى مع قسوة الفعل، وحين استباح الملك وصحبته الارستقراطية كل شئ في أي وقت ومع أي انسان، فإن جهود نيكولا في ايجاد الحلول ذهبت عبثا،ووقف متأرجحا بين العزم على إنهاء حياته بالخوض عمدا في منطقة سباحة القروش في نوبة شعوره بالإثم، وبين الجنون هائما على وجهه عاريا في الصحراء بين متاهات ودروب جبل الدرهيب .ورغم جمال المشهد وجلاله إلا أنني لم أقتنع أن يبني الكاتب جنون نيكولا المفتعل بعد سكره الشديد على حلم رأى نفسه فيه عاريا في حمام تركي مع أبيه ثم ضاجع ابنته وزني بها في نهاية الحلم، وبناء على تلك الدلالة والشك الذي تيقن داخله، يقوم نيكولا بخطف حفيده ويقدمه قربانا للطيور الجارحة والضباع تكفيرا عن ذنبه، والذي أدى بدوره الى قتل ابنته ايليا بالخطأ خلف ركام الجبل في نوبة غضب عبثية، والتي دفعت طفلها ثمنا لهواجس أبيها اللعينة، حيث انهارت سراديب الجبل وانطبق باب الكهف عليها وأخذت تنبش الصخور في محبسها المظلم حتى امتلأ حلقها بتراب الانهيار .بالنهاية نجد أن كل الشخصيات الرئيسية والثانوية قد أصابها مس الدرهيب، نيكولا، ماريو، ايليا، ايسا، أبشر والباقون، فما أن تطأ قدم الانسان هذا الخلاء الرحب ويتصارع مع الطبيعة ومع الانسان حتى تفسد الأمكنة، وتنتهي الرواية بنيكولا غارقا في الخمر وسط الأمكنة الفاسدة، مسلما بعجزه، محاولا أن يتحد بالطبيعة الأم ليصبح حجرا أو صخرة من صخور الجبل، عظيما مخلدا مثل "كوكالوانكا" فيقبع مستندا ظهره الى صخور الدرهيب التي بدأت في التثلج، حتى يظهر في شرق السماء كوكب المريخ بإحمراره القرنفلي الخفيف ويبدأ المشتري يتأرجح بعيدا فوق الصحراء الكبرى فيسبح نيكولا في الملكوت .