«الأرثوذكسية» تحتفل بعشية رحيل الأنبا غبريال السابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس، بعشيّة رحيل الأنبا غبريال السابع البابا الـ 95 من باباوات الإسكندرية.كان الأنبا غبريال السابع البابا الـ٩٥ من باباوات الإسكندرية راهبًا في برية القديس مكاريوس، ونظرًا لحسن سيرته وعظيم تقواه رسموه بطريركًا سنة ١٥١٨.واستمر الأنبا غبريال السابع في الرئاسة نحو 43 سنة يعظ ويعلم رعيته، ومن مآثره أنه جدد دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا أول السواح في الجبل الشرقي ودير المحرق في الصعيد.