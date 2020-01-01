البابا تواضروس يستقبل الأنبا لوكاس بالقاهرة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة.من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي.وقالت الكنيسة إنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين ٣ أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة.