البابا تواضروس يشارك في مئوية برنامج «بيت على الصخر»

أجرى برنامج "بيت على الصخر" حوارًا مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإذاعته في الحلقة رقم 100 من البرنامج.واستقبل البابا تواضروس، أسرة البرنامج بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، حيث أجرت معه الإعلامية نانسي مجدي، حوارًا دار حول الأسرة المسيحية تناول خلاله قداسة البابا العديد من القضايا الخاصة بالأسرة وكيفية بناء أسرة مسيحية وبيت مبني على الصخر.ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الجمعة الموافق 31 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.يذكر أن "بيت على الصخر" تقديم الإعلامية نانسي مجدي، وإعداد أوديت إبراهيم، وإخراج داليا محب.