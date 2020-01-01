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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح أعمال تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة ببورسعيد (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:07 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، واللواء أركان حسام الدين نجيدة، مدير إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق وعمارات نادى القوات المسلحة بالمحافظة، والتي تأتي بالتوازي مع الارتقاء بالمؤسسات والمنشآت المختلفة ببورسعيد، بما يتناسب مع الواجهة الحضارية للمحافظة وآخر الإنجازات على أرض بورسعيد.

وشملت أعمال تطوير فندق وعمارات نادى القوات المسلحة، تطوير ٢٧ غرفة فندقية زوجي، و٩ جناح فندقي، و٩ فردي، و٢ كافتيريات، ورفع كفاءة شاطئ البحر التابع للنادي على مساحة ٢٠٠ متر، حيث تمت أعمال التطوير ورفع الكفاءة تحت إشراف العناصر الفنية بإدارة النوادي والفنادق.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن فندق وعمارات نادى القوات المسلحة قد شهدا أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى، ومن منطلق تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة تقديرا لجهودهم فى حماية الوطن والحفاظ على أراضيه وتفانيهم فى العمل لأجل مصرنا الحبيبة، لافتا بأن المحافظة تشهد مستويات مختلفة من التطوير على كافة الأصعدة تهدف تحقيق سبل الراحة للمواطن، والتكامل فيما بينها تحقيقا لرؤية التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.
افتتاح تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة
افتتاح تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة
افتتاح تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة
افتتاح تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة
افتتاح تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة
افتتاح تطوير فندق وعمارات نادي القوات المسلحة

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