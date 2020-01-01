خبير اقتصادي: «قطاع الأعمال» تسعى لتطبيق خطة طموحة

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام من المهام الخاصة بتنمية الاقتصاد القومي، خاصة أنها ملكية عامة للدولة ويتم تحصيل جزء كبير من إيرادتها لخزينة الدولة العامة.وأضاف «سلامة» في تصريحات للدستور أن وزارة قطاع الأعمال العام وضعت خطة طموحة أعلنت عنها في السابق وتسعى في تطبيقها، لذا لابد من مشاركة القطاع الخاص معها في التطوير من أجل توفير التمويل اللازم والمطلوب لها.وأوضح سلامة أنه لابد من العمل على تنمية ايرادات الشركات ومضاعفتها في إطار زيادة الحصيلة التي يتم توجيها للدولة.