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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط 80 من المرتزقة بالسودان قبل السفر إلى ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:00 م
المرتزقة
المرتزقة
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أعلن الأمن السوداني، اليوم الخميس، القبض على 80 شخصا من بينهم سوريون كانوا في طريقهم للقتال في ليبيا.

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع السوداني، إن قواته تمكنت من ضبط 80 شخصا من بينهم أجنبيون من دولة سوريا متوجهون إلي مواقع القوات المتحاربة في ليبيا، بينما تم ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من ثمانين شخصا بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة.

وأضاف أن قوات الدعم السريع ضبطت إجمالي 282 شخصا قبل تنفيذهم هجرة غير شرعية من السودان.

وذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية أخذت منحى آخر، وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر بليبيا.

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