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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعير: اختيار رؤساء جدد لشركات قطاع الأعمال يحتاج لتقييم شامل

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:59 م
الدكتور محمد شُعير
الدكتور محمد شُعير
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور محمد شُعير، العضو المنتدب للشؤون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن العمل على اختيار رؤساء الشركات التابعة في التوقيت الحالي لا بدّ أن يشمل عدة محاور مهمة.

أضاف شعير، لـ«الدستور»، أن اختيار رؤساء الشركات لا بدّ أن يحتوي على خبرات إدارية في القطاعات التي سيتم الاختيار لها، لافتًا إلى ضرورة وجود تقييمات تبعد عن المجاملات من أجل القدرة على تحقيق الهدف المرجو من الاختيار وهو تطوير الشركات وزيادة إيراداتها.

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