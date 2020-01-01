«القابضة للصناعات الكيماوية» تقر صرف العلاوة الدورية للعاملين

أقرت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، العلاوة الدورية للعاملين في شركاتها التابعة، وذلك بناء على خطاب موجه من وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيق آليات صرف العلاوة الدورية للعاملين في الشركات ابتداء من شهر يوليو الجاري."الدستور" حصلت على صورة ضوئية من خطاب الشركة القابضة، الموجه للشركات التابعة لها، والذي أوضحت فيه أنه يتم العمل على دراسة آليات صرف العلاوة الدورية.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.