محافظ كفرالشيخ: بركة غليون تغطي 38% من حاجة مصر للأسماك (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مشروع "بركة غليون" لإنتاج الأسماك أوجد فرص عمل ضخمة لأبناء المحافظة، وربط سوق العمل بالخريجين، وأصبح هناك أمل لدى الشباب.وأضاف "نور الدين" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة "الحدث اليوم"، أننا سنقوم بإنشاء مدارس تعليم فني للاستزراع السمكي شرق وغرب محافظة كفر الشيخ.وتابع: "بركة غليون تغطي 38% من حاجة مصر للأسماك"، موضحا أن صناعة تعبئة الأسماك وتغليفها وتسويقها علم من العلوم الصناعية المهمة.