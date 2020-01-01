البرلمان الليبي: مطالبة مصر بالتدخل العسكري أمر شرعي

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن مجلس النواب لجأ إلى مصر بعد أن أغلقت أبواب الحوار على عتبة تصريحات «المعتوه أردوغان» الذي تمسك فيها بخيار الحرب، رغم دعوة البرلمان والعديد من الدول الإقليمية والدولية، للذهاب إلى طاولة الحوار التي تقي البلاد شر الحروب ودمارها، مشيرًا إلى أن مطالبة التدخل العسكري في ليبيا أمر شرعي؛ حيث يأتي في إطار اتفاقية الدفاع المشتركة بين البلدين.وأضاف «التكبالي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مبادرة مجلس النواب الليبي بدعوة الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبي "مازالت تتفاعل"، مردفًا: "ها هى وفود القبائل الليبية وصلت إلى القاهرة، وأبلغت الرئيس السيسي شخصيًا وأمام العالم، بأنها مع قرار مجلس النواب، وأنها مستعدة للدفاع عن ليبيا وعن مصر إذا تطلب الأمر في ظل التعنت الذي نراه من أردوغان التركي".وشدد على أن الليبيين كافة مستعدون للدفاع عن أرضهم ومنع تركيا الدخول إلى الهلال النفطي مهما كلف الأمر، موجها التحية إلى ممثلي وفود القبائل الذين أتوا من كل مكان في ليبيا إلى مصر، لإرسال رسالة للعالم أنهم مع قرار الجيش المصري والجيش الليبي.وأوضح "التكبالي"، أنه في ظل عدم استطاعة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي وصفه بـ"مجلس الشقاق"، إعصاء أمر لحاكمه أردوغان، كان من الطبيعي أن نطلب من القيادة المصرية الوقوف إلى جانب الجيش الليبي في مواجهة هذا المد الزاحف الذي لا يستهدف ليبيا ومصر فقط بل كل الشمال الإفريقي، مشددًا على أن طلب البرلمان الليبي من مصر ليس بشيء جديد، بل أنه تفعيل لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدول العربية.وأكد أن الأتراك لا يريدون وقفًا لإطلاق النار كما يدعون، بل أنهم يريدون الحصول على ثروات الهلال النفطي، للصرف على الدواعش وتنفيذ مخططهم في نشرهم بالصحراء الليبية والشمال الإفريقية لقلقلة أمن الدول المطلة على البحر المتوسط، معتبرًا اشتراطات الأتراك للقبول بوقف إطلاق النار بانسحاب الجيش الليبي من مدينتي الخط الأحمر "سرت والجفرة"، ما هى إلا مماطلة للحصول على ما يريدون.واعتقد التكبالي، أن تردد الأتراك في الهجوم على الخط الأحمر، حتى اللحظة يأتي لعدم استعدادهم أمام حجم القوة العسكرية الموجودة هناك للجيش الليبي، إضافة إلى تيقنهم من أن التهديد المصري بأنه لن يسمح لهم بتجاوزه كان جادًا، ما سيضعهم أمام حرب حقيقية بها كسر للعظام وستكلفهم الكثير، منوهًا بأن "الخط الأحمر" هو الخط الفاصل بين مقدرات وثروات الليبيين وكذلك أمن المصريين.ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي، إلى أن الليبيين الشرفاء سواء في الغرب أو الشرق يسخرون كل شيء بجانب وقوفهم خلف القوات المسلحة؛ انتظارا للحظة التي يتجرأ فيها الأتراك بتجاوز هذا الخط، مشيرًا إلى أن القبائل الحرة الحرة بالبلاد تنتظر أيضًا هذه اللحظة لتأتي برجالها وعتادها ومالها للدفاع عن أرض الوطن.