نيويورك: أكثر من 18 ألف وفاة نتيجة كورونا

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية عن وفاة 18 ألفًا و754 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى الآن، واحتمال وفاة 4617 شخصا آخر بسبب المرض نفسه.ويبلغ بالتالي العدد الإجمالي لحالات الوفاة المؤكدة والمحتملة بسبب الإصابة بالفيروس في مدينة نيويورك الأمريكية 23 ألفًا و371 شخصا، حسبما أوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.يُشار إلى أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس داخل مدينة نيويورك يتخطى 200 ألف شخص.