برلماني: الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في أي قرار

أكد النائب مصطفى الكمار أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في أي قرار لصالح الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في ليبيا حازم، ونابع من مكانة مصر في القارة الأفريقية.أضاف الكمار أن الرئيس السيسي أطلق عدة رسائل مهمة وصريحة، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، لكل من توسّل له نفسه العبث في الأمن القومي الليبي وبالتالي الأمن القومي المصري، أبرزها التأكيد على أن مصر لن تسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا، وأن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم.وتابع الكمار: أن الرئيس جدد رسالته بضرورة عدم تجاوز الخط الأحمر الذي وضعته مصر في ليبيا، وتأكيده أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت - الجفرة، وأن مصر لن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.وأشار النائب البرلماني إلى أن تأكيد السيسي على أن مصر ستواجه بكل قوة أي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي، وأن الجيش المصرى من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا، هي رسالة واضحة وصريحة لتركيا وكل من تسوّل له نفسه محاولة المساس بالأمن القومي المصري.وأكد الكمار أن مصر ما زالت مُصرّة على أن الحل السياسي في ليبيا هو الحل، وأن القاهرة ليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي.