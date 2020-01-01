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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافي (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:39 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، وذلك تنفيذًا للخطة الزمنية الخاصة بعودة الفعاليات الإبداعية، حيث انطلقت عروض البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الذى استضاف عرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة ومسرحية البخيل.

وقالت عبد الدايم: "إن عودة الروح للأنشطة الفنية والثقافية عكس رغبة الجمهور المصرى فى الحصول على جرعات إبداعية متنوعة، وأشارت إلى أن الجهود التى بذلت لاستئناف الفعاليات أثمرت تشغيل 3 مسارح مفتوحة وجاءت نتيجة تكاتف قطاعات الوزارة، وأشادت بالتزام الجمهور بالتدابير الوقائية فى المواقع والمنشآت الثقافية التى استأنفت نشاطها وعبر عن ارتفاع وعى المجتمع بمختلف شرائحه.

وكان مسرح ساحة الهناجر قد علق لافتة كامل العدد بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية التى مثلت 25 ‎‎ من سعته الفعلية وحرص ضيوفه على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، كما تجملت جوانبه بصور رموز ونجوم فن المسرح فى مصر، حيث أقيمت الأمسية الافتتاحية وبدأت بعرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وكلمات الشاعر صلاح جاهين، ألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس الدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

أعقبه العرض المسرحى البخيل عن قصة الكاتب الفرنسى موليير التى تحمل نفس الاسم ومن إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وإعداد وإخراج خالد حسونة وبطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخنى، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، ومكياج أمل حسام.
الدكتورة إيناس عبد الدايم
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
الدكتورة إيناس عبد الدايم
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي
نشاط قطاع الإنتاج الثقافي

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