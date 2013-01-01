رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لمسجلي خطر قتلا مقاولًا في السلام

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:38 م
حبس
حبس
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجلى خطر بالسجن المؤبد في قتل مقاول أثناء محاولة سرقته بالإكراه أسفل مسكنه في السلام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "م.ع.ح" مسجل خطر، والسابق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح، و"ط.س.ا" مسجل خطر بتهمة قتل وسرقة المجني عليه "ا.ص.ر مقاول، أسفل العقار الذي يقيم به وحيازة سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن المتهمين طعنوا المجني عليه في أماكن متفرقة من جسده ما أدى لإصابته بنزيف دموي تسبب في وفاة المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهمين في ارتكاب الواقعة حيث قال المتهم الأول، إنه نظرًا لثراء المجني عليه وعمله في البناء، ظل يراقب المجني عليه ما يقرب من شهر، وتأكد من وجود مبلغ مالي،بحوزته نتيجة عمله في العقارات والمباني، وأنه ظل يتبعه ولكنه لم يستطع أن يسرقه داخل مسكنه لوجود زوجة المجني عليه، وأبنائه وتقابل من المتهم الثاني مطالبا مساعدته في ارتكاب الواقعة، واتفقا على الانتظار بمدخل العقار الذي يقيم به المجني عليه خاصة أنه يعود في منتصف الليل.

وأضاف المتهم الثاني: يوم الواقعة رأيت شنطة سوداء برفقة المجني عليه، وكانت بيده ولم يتركها داخل سيارته فتأكدت أنها مبلغ مالي، واتصلت على المتهم الأول أن يسبقني إلى مسكن المجني عليه، وينتظرني بالأسفل، وفي وقت متأخر من الليل وعقب رؤية المجني عليه، حاولنا تهديده بالسلاح، ليترك الحقيبة، لكنه هجم على صديقي لقوة جسده وحاول أن يعتدي علينا، فطعنته في ذراعه وظهره، ليسقط على الأرض، وأخذ صديقي الشنطة التي بحوزة المجني عليه، وبفتحها تبين وجود مبلغ مالي، وتركناه غارقا في دمائه.

من جانبه، قال شقيق المجني عليه إن الجيران اكتشفوا واقعة القتل مع طلوع الفجر، وأنه فوجئ بالمتهمين خاصة انهما معروفان في الإجرام، ويسرقان المارة ولا يفرقان بين رجل وفتاة، لكن لم يتخيل أنهما من قتلا شقيقه، من أجل المال مشددا كانا أخذا الفلوس،وسابوه عايش يربي عياله.

وكانت شهادة ا.ا.م صاحب ورشة:وقت ارتكاب الواقعة كان يغلق ورشته في المساء، ورأي المتهمين يخرجان من العقار الذي وقعت به الجريمة، لكن الوقت متأخر، والظلام جعله لم ير وجيهما، لكن أدلي أوصاف مبدئية لهما.

وجاءت شهادة الضابط مجري التحريات في الواقعة أن المتهمين انتظرا المجني عليه في المساء، وتربّصا به، وذلك عقب رؤيته، وانقضّا عليه لشل حركته، وذلك بعد تهديدهما له أن يترك لهما الحقيبة السوداء التي بحوزته، ورفض وحاول ضرب المتهم الأول فقاما بطعنه حتى سقط غارقا في دمائه وفارق الحياة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بـ«التعليم» تلقوا رشوة 1.4 مليون جنيه

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

استطلاع: ثلث العاملين في لندن لن يعودوا للعمل حتى أعياد الكريسماس

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مسئول طبى أمريكى يكشف كيفية السيطرة على كورونا فى شهرين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
د. محمد عفيفي
إبراهيم باشا.. البطل الفاتح
جمال طه
الأزمة الليبية وتصاعد دبلوماسية البوارج الحربية
المزيد

الثقافة

«سعيكم مشكور».. رواية ساخرة لـ عادل إدريس عن دار الراية

كتاب وحيد عن أفريقيا في «القومي للترجمة».. ومديرة المركز: «عندنا خطة»

الإثنين.. «يوميات رجل يركض» على طاولة ورشة الزيتون

إسلام بحيري: مصر كسرت الإسلامجية وأحلام الخلافة في 2013