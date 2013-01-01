«بكري» عن قانون التصالح: التطبيق لا يعني إغفال روح القانون

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء أمر لا مفر منه لتصحيح أخطاء كثيرة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن تطبيق القانون لا يعني إغفال روح القانون والنظر بعين الرحمة للقاعدة العريضة المتضررة بعد شراء وحدات سكنية المستفيد الوحيد منها من باع وكسر القانون.وطالب بكري بعقد اجتماع يضم رؤساء الأحياء مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومجلس الوزراء لشرح المستهدف من القانون، وتوضيح تعليمات الرئيس حتى لا يتم استخدام الأمر ضد الوطن.