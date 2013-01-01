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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بكري» عن قانون التصالح: التطبيق لا يعني إغفال روح القانون

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:37 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء أمر لا مفر منه لتصحيح أخطاء كثيرة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن تطبيق القانون لا يعني إغفال روح القانون والنظر بعين الرحمة للقاعدة العريضة المتضررة بعد شراء وحدات سكنية المستفيد الوحيد منها من باع وكسر القانون.

وطالب بكري بعقد اجتماع يضم رؤساء الأحياء مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومجلس الوزراء لشرح المستهدف من القانون، وتوضيح تعليمات الرئيس حتى لا يتم استخدام الأمر ضد الوطن.

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