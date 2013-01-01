محافظ الوادى الجديد: إزالة زراعات الأرز في مهدها من الموسم القادم

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بإزالة زراعات الأرز في مهدها اعتبارًا من الموسم القادم، وتحديد وحصر ساعات التشغيل الفعلي للآبار الزراعية للحفاظ على المخزون الجوفي.جاء ذلك خلال تفقده لإحدى زراعات الأرز بمركز بلاط، مؤكداََ طرح مبادرة لتشجيع ودعم المزارعين لزراعة بدائل لمحصول الأرز كفسائل النخيل والسمسم وفول الصويا والذرة، مقابل التزام المزارع بعدم زراعة الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.كما تفقد خلال جولته أحد مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة النخيل باستخدام الطاقة الشمسية ونظم الري الحديث.وفي سياق متصل، تفقد المحافظ، مشروع إنتاج الحرير الطبيعى وتربية دودة القز بقريتي المعصرة وأسمنت بمركز الداخلة المقام على مساحة ٥٠ فدانا، حيث وجه بالتوسع في المشروع بإضافة ٥٠ فدانا آخرين، مؤكداََ حرص المحافظة على دعم مشروعات الشباب المبتكرة والمتميزة، والتي تتيح فتح المجال للعديد من فرص العمل.