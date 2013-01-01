رئيس «صدر قصر العيني»: موجة كورونا الجديدة بالصين بسيطة

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إنه كان متوقعا ظهور موجة ثالثة لفيروس كورونا ببعض المدن الدولية بالصين مثل هونج كونج، مشيرا إلى أن الموجة الجديدة بسيطة ولن تصل لحد الوباء.وكان خبراء طبيون في هونج كونج قد توقعوا تفشيا عرضيا جديدا لفيروس كورونا، بالمدن الدولية، منوهين بأنه مرجح احتواء آخر تفشي للمدينة في غضون أسبوع، بعد أن تعرضت المدينة لموجة ثالثة من فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير لصحيفة جلوبال تايمز الصينية.وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أن العدوى المنقولة محليًا في هونج كونج ارتبطت بدار رعاية المسنين في Tse Wan Shan ومطعمين في Ping Shek Estate، هذا بالإضافة إلى سائقي سيارات الأجرة وبعض المدارس ولكن التقارير الواردة من المدينة لم تحدد مصدر تفشي المرض.وأوضح رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني أنه من الطبيعي تعرض هونج كونج لتفشٍ بسيط، حيث عادت الأنشطة تدريجيًا بالمدينة ومن المرجح أن يتم احتواء تفشي المرض بسرعة.وصرح، في وقت سابق، جين دونغيان، الأستاذ بكلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة هونج كونج، لصحيفة جلوبال تايمز، بأن هونج كونج تعرضت لموجة ثالثة من فيروس كورونا بعد تفشي ووهان وارتفاعه في الحالات المستوردة، لكن مثل هذا التفشي على نطاق صغير كان طبيعيا وضمن التوقعات.