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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل وزوجته لاتهامهما بقتل عجوز في الهرم

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:23 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل عجوز بقصد سرقتها، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وتشريحها والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية وطلبت التحريات حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مفادها العثور على جثة مسنّة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل في العقد التاسع من عمرها، وبتَشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عامل له معلومات جنائية مسجلة، وزوجته ربّة منزل، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة واستوليا على عدد 2 (غوّيشة) و70 جنيهًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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