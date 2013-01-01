روسيا تتوقع تحسنًا كبيرًا للطلب العالمي على النفط في أغسطس

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، إنه يتوقع تعافيا كبيرا للطلب العالمي على النفط في أغسطس، وأن يتحسن إلى 10% دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.وقال نوفاك، إن الطلب الذي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا قبيل الجائحة تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 بالمئة في أبريل.كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعافى بطىء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم قالوا إن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.وقلصت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أي عشرة بالمئة من المعروض العالمي، وسيتقلّص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر.