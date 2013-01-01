أمريكا: ديمقراطيون يطالبون بإقرار 350 مليار دولار لأصحاب البشرة الملونة

أبدى نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، رغبتهم في تضمين 350 مليار دولار كمساعدة لمجتمعات أصحاب البشرة الملونة، كجزء من حزمة الإغاثة القادمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما يُتوقع أن تبدأ المفاوضات بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن بالأسبوع المقبل.من جانبها، قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الاقتراح - الذي كشف عنه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (شمال نيويورك) اليوم- سيوفر 135 مليار دولار للوظائف ورعاية الأطفال والصحة العقلية والرعاية الأولية، فيما سوف يُخصص المبلغ الآخر الذي تبلغ قيمته 215 مليار دولار للبنية التحتية، وامتلاك أصحاب المنازل لبطاقات ائتمان ضريبية وتوسيع برنامج الرعاية الطبية.وأضاف شومر في بيان: "أن عدم المساواة الهيكلية في قطاعات الرعاية الصحية والسكن والاقتصاد والتعليم تعود لوقت طويل قبل تفشي وباء كورونا وقبل فترة طويلة من الركود وقبل احتجاجات هذا العام بوقت طويل"، وتابع: "أن وباء كورونا عزز هذه المظالم، ويجب علينا مواجهتها بحلول دائمة وذات مغزى تزيل الحواجز الاقتصادية والاجتماعية وتعيد الاستثمار في المجتمعات المحرومة تاريخيًا".وأكد شومر: "أن قانون العدالة الاقتصادية يمثل خطوة ضرورية في رحلة طويلة لمعالجة العنصرية المنهجية ونقص الاستثمار التاريخي في المجتمعات متعددة العرق ومنخفضة الدخل"، مشيرًا إلى التشريع الذي يشمل 350 مليار دولار من المساعدات.وأشارت "ذا هيل" على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك خمسة عشر ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم شومر، يؤيدون قانون العدالة الاقتصادية، الذي سيتم تمويله جزئيا من خلال إعادة برمجة 200 مليار دولار من الأموال غير المنفقة المُخصصة لقانون تخفيف تداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.2 تريليون دولار والمعروف باسم قانون كيرز.يأتي الاقتراح في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، حيث سجلت الولايات المتحدة يوم أمس الأول أعلى رقم قياسي لها على الإطلاق في عدد الحالات اليومية بحوالي ما يقرب من 67.400 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.قالت "ذا هيل" في هذا الشأن: "إن الأقليات تأثرت بشكل غير متناسب بتداعيات الفيروس التاجي". حيث وجدت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في منتصف يونيو الماضي أن الأمريكيين من أصل أفريقي لديهم معدل دخول إلى المستشفى أعلى بخمس مرات من أصحاب البشرة البيضاء، بينما يتم نقل اللاتينيين إلى المستشفى بمعدل أربعة أضعاف معدل السكان البيض".جدير بالذكر أن الديمقراطيين في مجلس النواب مرروا مشروع قانون بقيمة 3 تريليونات دولار تقريبًا في أواخر مايو الماضي، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعملون على تشريعات خاصة بالتعاون مع البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يبدأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (من ولاية كاليفورنيا) إحاطة مؤتمره حول الإجراء الأسبوع المقبل.