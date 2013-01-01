«حفيدها كلمة السر».. كشف غموض العثور على جثة مسنة بالبحيرة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث، من كشف غموض العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر ٨٢ سنة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة السعرانية التابعة لدائرة قسم كفر الدوار، وبها إصابات متعددة بالرأس والأيدي، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجنى عليها بغرض السرقة.تلقى اللواء مجدى القمرى إخطار من المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة "فايزة ا ع" ٨٢ سنة، وبها إصابات متعددة بالرأس والأيدي داخل مسكنها بمنطقة السعرانية التابعة لدائرة القسم، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.وعلى الفور أمر اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد حمدى رئيس مباحث شرط كفر الدوار، لسرعة كشف غموض الواقعة.وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالرحمن ح ع" 17 سنة عاطل حفيد المجنى عليها، بهدف سرقة بعض الأموال منها.وبتقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقام بالإرشاد عن مكان المسروقات والأداة المستخدمه في ارتكاب الواقعة.وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.