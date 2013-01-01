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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سعيكم مشكور».. رواية ساخرة لـ عادل إدريس عن دار الراية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:54 م
عادل إدريس
عادل إدريس
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار الراية للنشر والتوزيع الرواية الساخرة"سعيكم مشكور"، للأديب الساخر عادل إدريس المسلمي.

وفي المقدمة التي كتبتها الدكتورة نجلاء نصير عنها تقول: "الرواية تعرض لإحدى المشكلات الاجتماعية التي تواجه المتفوقين في الجامعات والعثرات التي يضعها بعض أصحاب المصالح في طريقه، ويحجز المنصب لابنه الدكتور "س" ويزكيها مجلس القسم فيصاب المجتهد بالاكتئاب، ويتنقل في أعمال لا علا قة لها بتخصصه لكي يجد المال الذي يسد به رمقه ويدفع تكاليف الحياة كما حدث مع السارد العليم "البطل".

وتضيف: "فضلًا عن ذلك استطاع المبدع أن يضفر أحداث 25 يناير في السردية، كما سلط الضوء بمشهدية فائقة على اللجان الشعبية التي كانت تحرس الشوارع ومنهم: "الشيخ برهومة"، "عبده سكلانا"، "حودة بلاوي"، "بيسو"، "الباشا الكبير"، "المعلم أنوس"، "عاصم بيه".

وتابعت: "ينقلنا السارد لنتائج الظلم الذي تعرض له يونس وتنقله في أكثر من وظيفة إلى أن هاتفه "وليد الدياسطي" الذي كان يعمل "ملقاط " مثله وعرض عليه السفر للخارج، وطلب منه مبلغًا من المال ووصل أمانة ليضمن حقه في المبلغ الذي سيقرضه إياه ليتمم إجراءات السفر، وافق الضحية على أمل أن يجد فرصة جديدة توفر له الأمان الذي يفتقد، فوقع وصل الأمانة وأعطاه المال الذي تركه له عمه، لكنه اكتشف أنه ضحية عملية نصب كما أكد له "القبطان".

واستكملت: "تتصاعد الأحداث وتبرز العقدة للمتلقي الذي يشعر بشغف لمعرفة مصير هذا الشاب الذي هضمت حقه الحياة منذ أن مات والده ووالدته وأخته في حادث إلى أن آل به الوضع في غرفة على سطح إحدى عمارات القاهرة وحل ضيفًا على "سيد شيكو" الديلر مما اضطره للفرار من المكان".

أما عن عادل إدريس المسلمي فهو كاتب ساخر صدر له العديد من الأعمال منها،"هبالونيا.. رواية أدب ساخر" دار غراب للنشر والتوزيع، "الزناتي حنيفة.. فانتازيا ساخرة" دار الراية للنشر والتوزيع، "العجب ألوان.. مجموعة قصصية أدب ساخر" عن دار الراية للنشر والتوزيع، "مقرمشات ساخرة.. رؤى ساخرة"، عن دار الراية للنشر والتوزيع، "الرجل الذي قال لع.. فانتازيا ساخرة" عن دار المثقفون للنشر والتوزيع، "تحابيش ساخرة.. رؤى ساخرة" عن دار المثقفون للنشر والتوزيع.

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